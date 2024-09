SBK | Gp Aragon Gara 2, Bautista: “E’ stata una domenica molto bella “

Superbike Aragon Ducati – Alvaro Bautista ha vinto Gara 2 del Gran Premio di Aragon.

Il pilota spagnolo vince nella Superpole Race del mattino dopo aver combattuto a lungo con il compagno di squadra Nicolò Bulega e poi con Razgatlioglu (BWM) che riesce a superare con uno spettacolare sorpasso all’ultimo giro. La vittoria in Gara-2, invece, è frutto di un passo gara estremamente incisivo. Bautista mantiene la prima posizione alla prima curva e dà vita ad un duello con Ragzatlioglu caratterizzato da una serie infinita di “fast lap” a cui il pilota turco non riesce a rispondere negli ultimi tre giri.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon Superbike 2024

“E’ stata una domenica molto bella anche perché mi sono molto divertito a guidare la moto. Rispetto a ieri le sensazioni sono state decisamente migliori e questo mi ha permesso di spingere già in Superpole Race per superare Nicolò e Toprak che stavano facendo una bellissima gara. In Gara-2 la battaglia con Toprak è stata estenuante. Sono molto felice per aver dato una bella soddisfazione alla mia famiglia, agli amici e a tutti i tifosi che sono venuti ad Aragon”.

