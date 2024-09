SBK | Gp Aragon Gara 2, Iannone: “Oggi abbiamo fatto il massimo possibile”

Superbike Aragon Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in quarta posizione.

Andrea Iannone e il team Go Eleven hanno avuto una solida domenica al Motorland di Aragona, ottenendo due quarti posti al termine di gare combattute. Iannone ha conquistato il titolo di miglior pilota indipendente in Gara 2, dimostrando costanza e velocità. Nonostante le condizioni mutevoli, con temperature più basse e asfalto scivoloso, il #29 ha saputo mantenere il massimo risultato possibile senza errori.

Durante la Superpole Race, ha difeso con abilità la seconda posizione, pur essendo incalzato da Toprak e Bautista. In Gara 2, Iannone ha lottato duramente, ma il ritmo di Alvaro e Toprak si è rivelato troppo veloce. Dopo un’intensa battaglia con Gerloff, ha conquistato il quarto posto finale e il titolo di Best Independent. Il weekend si è concluso positivamente per la squadra, con un passo gara migliorato di un secondo rispetto a ieri.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Aragon Superbike 2024

“Oggi abbiamo fatto il massimo possibile con le condizioni che abbiamo trovato. Le temperature più alte rispetto a ieri hanno influito sulla prestazione, ma ho comunque lottato per il podio fino alla fine e sono contento della mia performance. Una settimana molto positiva che arriva nel finale di una stagione in cui ci sono stati sia momenti di difficoltà, ma anche belle soddisfazioni. Dopo la vittoria di ieri ho ricevuto molto affetto da parte delle persone intorno a me e dei tifosi. Sto vivendo un sogno ora, voglio vivermi e godermi questo momento incredibile.”

