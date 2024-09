MotoGP | KTM: ufficiale, Aki Ajo al posto di Francesco Guidotti

Motomondiale MotoGP 2024 – La KTM dopo l’ufficializzazione dell’addio a Francesco Guidotti, ha comunicato il suo successore, che come avevamo anticipato ieri sarà Aki Ajo.

Il finlandese è da tempo uomo della casa austriaca e corre con il Team Ajo Motorsport da più di due decenni. E’ diventato ufficiale KTM nel 2012, quando hanno conquistato il primo titolo mondiale Moto3 con la KTM RC4. Red Bull KTM Ajo ha vinto altri due campionati Moto3, (2016 con Brad Binder e 2021 con Pedro Acosta) e ha fornito la piattaforma ideale per i talenti emergenti dalla Red Bull MotoGP Rookies Cup. Il programma Moto3 di Ajo ha aiutato sei piloti a fare il salto di qualità nella MotoGP.

Dal 2017 Ajo ha esteso la rappresentanza della Red Bull KTM alla Moto2 e ha amplificato la KTM GP Academy attraverso la piramide dei Gran Premi. Altri tre dei suoi piloti nella divisione intermedia sono passati alla MotoGP e il Team ha conquistato tre titoli consecutivi dal 2021 al 2023.

Dal 2025 prenderà il posto di Francesco Guidotti diventando Team Manager della squadra che schiererà Brad Binder e Pedro Acosta. La sua profonda conoscenza dell’azienda, dello staff e dei piloti, nonché una filosofia vincente in campionato, porteranno la rappresentanza di KTM in MotoGP a un livello superiore. La struttura Red Bull KTM Ajo in Moto3 e Moto2 manterrà lo stesso focus sullo sviluppo di alcune delle prospettive più brillanti della KTM GP Academy.

Dichiarazioni Aki Ajo Nuovo Team Manager KTM MotoGP

“È un onore che mi venga offerto questo nuovo ruolo e l’opportunità di lavorare in MotoGP con Red Bull KTM Factory Racing. Al momento la MotoGP è ad un livello molto alto, quindi dobbiamo continuare a lavorare in molte aree e utilizzare i punti di forza che abbiamo per costruire questo pacchetto KTM a uno standard ancora migliore. Dobbiamo continuare a spingere, ma penso che questo progetto abbia già molte parti buone per essere proprio al top; Dobbiamo gestirli nel migliore dei modi. Grazie a Stefan, Hubert, Pit e Jens e a tutti nella struttura KTM.”

Dichiarazioni Pit Beirer, KTM Motorsports Director Aki Ajo Nuovo Team Manager MotoGP

“Abbiamo un rapporto speciale e una collaborazione molto stretta con Aki e quindi abbiamo ritenuto che questa fosse la decisione migliore per portare avanti il progetto MotoGP. L’ho già detto e lo dico ancora: ha creduto in noi quando ci stavamo appena organizzando in questo paddock, quindi la fiducia e l’amicizia non hanno eguali. Il successo della sua squadra parla da solo. Ha vinto titoli con entrambi i piloti che saranno ai box per il 2025, ma questa conoscenza è solo una parte delle competenze che porterà. Sappiamo di poter contare su un grande pedigree e, naturalmente, Aki conosce la nostra azienda e il nostro modo di correre. Sono davvero contento e orgoglioso di aver accettato questa sfida insieme e di continuare una storia iniziata molto tempo fa e che ha già avuto tanto successo e grandi storie.”

