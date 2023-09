MotoGP | GP India Gara, Binder: “Ho dato tutto”

MotoGP GP India KTM Factory – Dopo il quarto posto conquistato ieri nella Sprint Race del Gran Premio d’India, Brad Binder si è confermato anche nella gara odierna, concludendo a ridosso del podio. Gara più difficile per Jack Miller che ha lamentato mancanza di grip all’anteriore e al posteriore della sua KTM.

Dichiarazioni Brad Binder, GP India

“Ho dato assolutamente tutto quello che avevo oggi. Non è stato proprio il risultato che speravamo, ma recuperare da dodicesimo a quarto è stato abbastanza soddisfacente. Due quarti posti sono la conferma che è stato un Gran Premio solido per noi. Abbiamo lavorato il più duramente possibile per massimizzare ciò che avevamo per oggi. La moto andava bene, ma penso che abbiamo faticato un po’ più del previsto per uscire dalle curve più lente. È chiaro cosa dobbiamo migliorare per il futuro e, si spera, per il Giappone”

Dichiarazioni Jack Miller, GP India

“Oggi ho faticato. Non ho avuto il grip di cui avevo bisogno fin dall’inizio sia all’anteriore che al posteriore. Ho avuto qualche contatto in curva 1, che non è stato l’ideale e poi ho cercato di recuperare troppe posizioni in una volta sola al secondo giro. Da lì è stata una battaglia in salita e il nostro ritmo non era quello di ieri. Incrociando le dita possiamo lavorare su quello che abbiamo scoperto questo fine settimana e su quello che abbiamo provato nei test di Misano per Motegi”.