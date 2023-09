SBK | Gp Aragon Gara 2: Bautista fa il vuoto, peccato per Locatelli

SBK Gp Aragon Gara 2 – Alvaro Bautista ha conquistato Gara 2 del Gran premio di Aragon, decimo round del Mondiale Superbike in programma questo week-end al Motorland.

Il pilota spagnolo, dopo la vittoria nella Superpole Race, ha dominato Gara 2. Il Campione del Mondo in Carica partito dalla pole, dopo un’ottima partenza è rimasto in testa alla gara fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle ottima gara per Andrea Locatelli che, partito dalla seconda fila, è stato in lotta per la seconda posizione per tutto il Gp con il compagno di squadra Toprak Razgatlioglu. A 4 giri dalla fine però il motore della Yamaha del pilota italiano cede costringendolo al ritiro. COn il bergamasco fuori dai giochi Rinaldi conquista la terza posizione.

Jonathan Rea chiude in quarta posizione davanti ad Axel Bassani e Iker Lecuona. Pilipp Oettl è settimo davanti a Xavi Vierge e Remy Gardner. Gerrett Gerloff completa la top ten.

Danilo Petrucci, che partiva dal fondo dello schieramento, è stato costretto al ritiro a causa di un problema tecnico mentre stava rimontando.

WorldSBK Aragon Gara 2- Tempi finali

