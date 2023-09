MotoGP | Gp India Gara, Quartararo: “Ho dato tutto ad ogni giro”

MotoGP GP India 2023 Monster Energy Yamaha – Grandissima gara di Fabio Quartararo al Buddh International Circuit, teatro del Gran Premio dell’India, 13esima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota della Yamaha ha conquistato il secondo podio della stagione dopo quello di Austin, 30esimo in Top Class. Un terzo posto che lo ripaga delle tante delusioni di questo 2023 dovute alla mancata competitività della sua M1. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gara GP India MotoGP 2023

“Ero al limite, ho dato tutto ad ogni giro. Ad inizio gara faticavo a guidare e frenare, poi le cose sono migliorate ed ho tenuto un buon passo, sono contento. Sappiamo dove perdiamo e possiamo essere felici di questa gara. Io do sempre il massimo e ci credo sempre, ma quando vedi come a Misano che nelle prime prove prendi otto decimi è dura. Qui non era iniziata bene, in FP1 ho fatto solo 8 giri (aveva avuto un problema tecnico alla sua M1, ndr), poi siamo riusciti ad andare in Q2. Il passo gara c’è, solo che c’è bisogno di trovare qualcosa per qualificarci meglio. Oggi abbiamo avuto una grande opportunità e non potevamo sprecarla.”