SBK | Gp Aragon Gara 2, Bulega: “Rimane la soddisfazione per questo risultato: un podio è sempre un podio”

Superbike Aragon Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Aragon in terza posizione.

Nicolò Bulega chiude terzo la Superpole Race dopo aver tenuto a lungo la testa. In Gara-2 il pilota italiano è coinvolto nei primi due giri in una bagarre che gli fa perdere molte posizioni ritrovandosi al nono posto. La sua rimonta, però, è inesorabile e gli consente di riprendere la zona podio a 7 giri dalla fine per chiudere al terzo posto.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Aragon Superbike 2024

“Nel primo giro mi sono trovato coinvolto in alcuni sorpassi abbastanza aggressivi che mi hanno fatto perdere tanto terreno rispetto al gruppo di testa. Non è stata la partenza che volevo ma sono rimasto comunque concentrato ed ho recuperato posizioni su posizioni. Alvaro e Toprak, però, erano troppo lontani. Rimane comunque la soddisfazione per questo risultato: un podio è sempre un podio”.

