SBK | Gp Aragon Gara 2, Bassani: “Continueremo a lavorare e cercheremo di migliorare”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 Gran Premio di Aragon in 12esima posizione.

Axel Bassani ha descritto Gara 2 del Gran Premio di Aragon come una sfida impegnativa, riconoscendo la difficoltà nel sorpassare e recuperare posizioni. Nonostante abbia mantenuto il suo ritmo migliore, il suo obiettivo era quello di arrivare tra la decima e la quindicesima posizione, risultato che ha trovato difficile da raggiungere. Bassani ha sottolineato che, al momento, questo è il massimo che sono riusciti a ottenere, ma il team continua a lavorare duramente per migliorare la situazione nelle prossime gare.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Aragon Superbike 2024

“La seconda gara è stata difficile e non è facile per noi sorpassare e recuperare qualche posizione. Ma ho cercato di tenere il mio ritmo migliore e di vedere se potevo arrivare tra la decima e la quindicesima posizione. È stato difficile, ma al momento è il massimo che siamo riusciti a ottenere. Continueremo a lavorare e cercheremo di migliorare. Il team sta lavorando duramente per trovare un modo per migliorare le cose”.

