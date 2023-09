SBK | Gp Aragon Gara 1, Rinaldi: “Sono molto felice”

SBK Gp Aragon Ducati – Michael Rinaldi ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale.

Michael Rinaldi è costante fin dai primi giri e dopo il crash di Bautista si mette alla caccia di Razgatlioglu e Rea. Il suo passo gara è incisivo e gli consente di attaccare prima il turco poi il nord-irlandese in due giri consecutivi (tra il 13° ed il 14°) per prendere la testa della gara e festeggiare al parco chiuso con il suo team.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Aragon

“Questa è una pista speciale, qui ho vinto la mia prima gara e oggi mi ripeto dopo tanto tempo. Era molto che non salivo sul gradino più alto del podio e per questo la gioia è davvero tanta. Devo dire di aver interpretato bene la gara perché non ho forzato quando Alvaro, Johnny e Toprak se ne stavano andando. Pensavo che stessero consumando molto la gomma e quindi ho fatto il mio passo che mi ha permesso di essere poi più veloce nella seconda parte di gara. Sono molto felice, per me e per il mio team. Domani ci riproveremo”.