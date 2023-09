SBK | Gp Aragon Gara 1, Bautista: “E’ stata colpa mia, ho commesso un errore”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista è caduto nel corso di Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023.

Partito dalla seconda posizione, Alvaro Bautista prende subito la testa e sembra poter costruire un margine solido rispetto a Rea (Kawasaki) e Razgatlioglu (Yamaha). Con quasi un secondo di vantaggio, al sesto giro il pilota spagnolo perde l’anteriore alla curva 8 e cade. Bautista torna in pista, recupera posizioni ma nel tentativo di agguantare il dodicesimo posto, cade nuovamente all’ultima curva.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon

“Non è una giornata felice a causa della caduta. Ammetto che sia stata colpa mia, ho commesso un errore. Ma questo non cambia la percezione di un feeling estremamente buono con la moto. Fin dai primi giri sentivo di avere grande confidenza per prendere anche un po’ di margine. La caduta finale? Ho provato a recuperare posizioni per prendere qualche punto anche perché mi stavo divertendo a guidare. Forse ho esagerato. E’ una lezione che ho imparato ed è importante sempre imparare dagli errori”