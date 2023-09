SBK | Gp Aragon Gara 1, Petrucci: “Non so se voglio essere arrabbiato o contento”

SBK Gp Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale, in quinta posizione.

Il pilota ternano è scivolato nel corso della super pole ed è stato costretto a partire dal fondo dello schieramento. In gara è riuscito in una rimonta epica chiedendo come migliore moto clienti.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Aragon

“Non so se voglio essere arrabbiato o contento. Sono davvero deluso dall’errore che ho commesso in Superpole. È la prima volta che in carriera cado al primo giro. Forse ero troppo convinto della possibilità di conquistare la pole position. Non ho finito il primo giro. In gara ho semplicemente capito di essere più veloce di quelli che avevo davanti. Un peccato ma sono davvero contento dato che la moto era buona. Spero domani di poter arrivare tra i primi nove in Superpole Race per partire più avanti in Gara 2. Sarei felice di salire sul podio. Domattina l’obiettivo sarà quello di arrivare tra i primi nove per partire almeno dalla terza fila, sempre meglio che dall’ottava! Non so se riuscirò a lottare per la vittoria. Oggi avevo delle ottime sensazioni ed era una bella occasione ma ho commesso un errore. Ho ancora una chance per salire sul podio”.