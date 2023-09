SBK | Gp Aragon Gara 1: Rea, “Sono un po’ deluso”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Il sabato è iniziato in modo molto positivo per Jonathan Rea che ha conquistato la sua 42esima Superpole, con il miglior giro di tutti i tempi di 1’47.937. In gara ha preso parte alla lotta per la vittoria per tutta la gara ed è stato il leader per diversi passaggi. Nel finale poi ha perso la posizione sia su Rinaldi che su Razgatlioglu.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon

“Anche nelle prime tornate mi sentivo davvero sotto controllo ed era, in effetti, facile stare dietro ad Alvaro. È stato quando la nostra moto aveva grip, come stamattina quando avete visto in Superpole che il tempo sul giro era incredibile. Anche perdendo il tempo che abbiamo perso nel settore quattro, potevo fare quello che volevo con la moto. Dopo nove giri è cominciato a diventare più difficile e ho potuto vedere che il distacco da Toprak rimaneva intorno a 0.1, 0.2 sulla lavagnetta dei box. Ho cercato solo di mantenere la mia concentrazione e di non commettere errori. Poi Rinaldi mi ha superato e sapevo che stava arrivando con un buon ritmo. Appena mi ha superato ho potuto vedere all’uscita della curva successiva che aveva così tanto grip. Sapevo che sarebbe stato quasi impossibile lottare. Toprak è passato abbastanza rapidamente dopo. Ho stretto i denti e ho cercato di restare lì. Stavo guadagnando decimi in alcune zone, ma nel complesso era solo un po’ migliore su tutto il giro. Abbiamo avuto problemi di grip sia all’anteriore che al posteriore. Ma abbiamo ottenuto un terzo posto, e dovrei essere davvero felice, perché continuiamo la nostra serie di podi. Sono stato super-felice con i terzi posti in passato, ma oggi sono un po’ deluso perché mi aspettavo qualcosa in più.”