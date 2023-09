SBK | Gp Aragon Gara 1: Razgatlıoğlu, “Sono davvero felice”

SBK Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Aragon Yamaha

“Per prima cosa devo dire che sono davvero felice! Questo fine settimana non sono partito molto bene e ora miglioriamo molto la mia R1, soprattutto in vista della gara. Normalmente il mio piano è seguire Johnny e Alvaro per salvare la gomma e, dopo che Alvaro è caduto, ho semplicemente cambiato il piano per seguire Johnny, pensando che se fossi rimasto appena dietro negli ultimi due giri avrei provato a lottare per la vittoria. Ma anche Michael è stato molto forte ed è tornato! Stavo solo pensando che la sua gomma posteriore avesse iniziato a perdere aderenza, forse negli ultimi due giri, ma era comunque forte. Faccio del mio meglio e non vinco mai su questo circuito. Spingo molto e alla fine sono arrivato secondo, questo è positivo per il campionato perché ora il distacco è di soli 37 punti. Sono davvero felice, soprattutto dopo che ieri è stata così difficile. Oggi sentivo più grip, devo solo migliorare l’ingresso in curva e spero che domani lotteremo per la vittoria”.