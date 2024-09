SBK | Gp Aragon Gara 1, Rea: “Deluso dal risultato”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon in 14esima posizione.

Jonathan Rea ha espresso la sua delusione per il risultato di Gara 1 del Gran Premio di Aragone, nonostante un inizio promettente nei primi dieci giri, durante i quali si è sentito competitivo e in grado di tenere il passo con i piloti davanti a lui. Rea ha sottolineato che, mentre in alcune aree del tracciato si sentiva più forte, in altre ha incontrato difficoltà nei sorpassi. Nel terzo finale della gara, problemi di trazione con la gomma anteriore hanno compromesso la sua performance, rendendo difficile mantenere il ritmo. Un calo delle prestazioni della gomma posteriore e un errore alla curva 12 hanno portato Rea a perdere posizioni chiave, costringendolo a concentrarsi su portare la moto al traguardo e raccogliere dati utili per le prossime gare.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon Superbike 2024

“Nel complesso sono deluso dal risultato, ma nei primi 10 giri della gara mi sono sentito abbastanza competitivo. Ero in fondo al lungo treno, senza perdere troppo tempo complessivo, a dire il vero: c’erano aree in cui mi sentivo più forte dei ragazzi davanti, ma anche aree in cui ho fatto fatica a superare. Nell’ultimo terzo di gara, ho avuto davvero difficoltà con la trazione della gomma anteriore in entrata in curva e in curva, quindi ha compromesso tutto. Ho avuto un po’ di calo della gomma posteriore, ma la maggior parte dei problemi proveniva dalla parte anteriore: non riuscivo a fermare la moto nello stesso modo dell’inizio della gara e non riuscivo a mantenere il tempo sul giro. Scott Redding è arrivato alla curva 12 al 14° giro e ho perso la posizione in pista rispetto a Loka, Scott e infine anche Bassani per essere uscito di pista. È stato sfortunato e ho semplicemente perso il traino, quindi si è trattato di provare a riportare la moto a casa e raccogliere alcune informazioni per domani”.

5/5 - (3 votes)