SBK | Gp Aragon Gara 1, Bassani: “Il ritmo non era così male ma è sempre difficile sorpassare”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 Gran Premio di Aragon in 12esima posizione.

Axel Bassani ha descritto Gara 1 del Gran Premio di Aragone come una sfida, evidenziando la difficoltà di partire dal fondo e recuperare posizioni su un circuito caratterizzato da lunghi rettilinei che complicano i sorpassi. Fin dall’inizio, Bassani ha cercato di gestire al meglio le gomme per concludere la gara in modo positivo. Pur avendo un ritmo competitivo, le difficoltà nei sorpassi hanno limitato il suo avanzamento, portandolo a chiudere in P12, comunque guadagnando alcuni punti. Con altre due gare in programma per domenica, Bassani punta a migliorare la sua prestazione

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Aragon Superbike 2024

“La prima gara è stata difficile perché quando parti dal fondo non è mai facile recuperare posizioni, soprattutto qui, perché ci sono due lunghi rettilinei ed è difficile sorpassare. Dall’inizio della gara ho cercato di controllare le gomme, per arrivare alla fine in modo positivo. Il ritmo non era così male ma è sempre difficile sorpassare qui. Abbiamo concluso in P12 con alcuni punti e domani ci sono altre due gare. Cercheremo di fare un lavoro migliore”.

