SBK | Gp Aragon Gara 1, Locatelli: “Voglio crederci fino alla fine”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon in decima posizione.

Andrea Locatelli ha riflettuto su Gara 1 del Gran Premio di Aragon, riconoscendo alcuni aspetti positivi della sua performance, nonostante il risultato finale di P10. Dopo una partenza promettente, un errore alla curva 8 lo ha portato a uscire largo su una parte sporca della pista, costandogli quasi tre secondi. Locatelli ha sottolineato che, senza quell’errore, avrebbe potuto lottare per la top five. Tuttavia, rimane ottimista, evidenziando il buon lavoro fatto durante la Superpole e il set-up della moto, e punta a migliorare ulteriormente nelle prossime gare. Con due opportunità ancora disponibili per domenica, Locatelli è determinato a sfruttarle al massimo, mantenendo fiducia nel suo pacchetto tecnico.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Superbike 2024

“Posso prendere alcuni aspetti positivi da oggi, ma alla fine il risultato è P10. Sfortunatamente, ho commesso un errore dopo essere partito molto bene, ma questo può succedere quando si prendono rischi per mantenere il ritmo. Sappiamo cosa ci stiamo perdendo e siamo stati un po’ “sfortunati” nella prima parte di gara perché sono andato largo alla curva 8, dove la pista è un po’ sporca. Quando ho fatto il cambio di direzione alla curva 13, ho quasi perso tre secondi. Con tre secondi in meno sul nostro tempo di gara, avremmo lottato per la top five. Ma, in ogni caso, dobbiamo mantenere ciò che è positivo per noi: abbiamo fatto un buon giro durante la Superpole, e anche se siamo un po’ lontani dai primi, se possiamo migliorare un po’ saremo più vicini. Abbiamo altre due possibilità per domani per riprovarci. Voglio crederci fino alla fine perché forse può esserci una buona opportunità, dobbiamo solo essere pronti. La mia moto non era male, ieri abbiamo fatto un buon lavoro con tutti, l’elettronica e il set-up, quindi manterremo questa fiducia per domani e cercheremo di fare un altro passo avanti”.

