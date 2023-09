SBK | Gp Aragon Gara 1: Locatelli, “Siamo migliorati molto”

SBK Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, con il settimo tempo.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Yamaha

“Siamo migliorati molto rispetto a ieri! È stata una giornata davvero frustrante, abbiamo provato a lavorare bene fin dall’inizio ma era difficile trovare grip, ma questa mattina abbiamo provato una nuova soluzione e abbiamo trovato un ottimo passo avanti che potrebbe aiutarci a gestire la moto e spingere al massimo. Le qualifiche sono state fantastiche e siamo partiti dalla quarta posizione, quindi alla fine è stata davvero una bella gara! Abbiamo solo bisogno di qualcosa in più, soprattutto all’inizio perché ho perso tempo nei primi giri, ma in generale il miglioramento oggi è stato davvero grande, quindi dobbiamo essere contenti! Ora non vediamo l’ora di prepararci per domani, ma penso che potremo fare altre due gare forti, per essere veloci e cercare di ottenere un podio”.