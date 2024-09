SBK | Gp Aragon Gara 1, Iannone: “Ho vinto la gara della mia vita!”

Superbike Aragon Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha vinto Gara 1 del Gran Premio di Aragon.

Il pilota di Vasto è stato autore di una gara magistrale. Partito dalla prima fila, è riuscito a replicare ad ogni sorpasso e vincere la sua prima gara in SBK.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Aragon Superbike 2024

“Onestamente all’inizio ho fatto un po’ di fatica con la gomma anteriore ma giro dopo giro ho migliorato il feeling e mi sono sentito davvero bene in sella alla moto come negli ultimi cinque o sei giri. Questo è importante. L’ultimo giro è stato davvero difficile dato che sono rimasto senza benzina. Sono arrivato con la frizione tra le mani, senza potenza nel motore, ma solo con la velocità! Sono davvero fortunato. È bellissimo. Sono tornato ad avere questa sensazione ed è sempre speciale. Oggi è un po’ diverso dato che è arrivata dopo tanto, tanto tempo. È davvero speciale. Ho attraversato momenti davvero difficili ma alla fine il sogno ha sempre vissuto dentro di me. Alla fine ho deciso di tornare. Quest’anno ho dovuto recuperare tanto dato che dopo molto tempo è stato tutto difficile. Oggi siamo qui e siamo davvero contenti. Oggi non ho vinto soltanto la gara, ho vinto la gara della mia vita! Ho dimostrato di essere un uomo forte. Ho vinto la gara, sono contento, è stata una bella gara ma è diverso rispetto alla MotoGP. È tutto diverso. Oggi ho vinto una gara davvero importante”.

