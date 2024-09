SBK | Gp Aragon Gara 1, Razgatlioglu : “Anche senza il calo delle gomme non avrei battuto Iannone”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon in seconda posizione.

Gran ritorno in azione per il leader della classifica Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), secondo al MotorLand Aragon in Gara 1 del Round Tissot di Aragon del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike al rientro dall’infortunio.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Aragon Superbike 2024

“Il feeling è buono dato che dopo la brutta caduta sono tornato e sono arrivato sul podio. Per me è incredibile. Il mio obiettivo era vincere la gara ma negli ultimi cinque giri la gomma davanti ha avuto un grosso calo. Andrea specialmente negli ultimi giri ha corso molto molto bene. Il suo passo è stato incredibile. Ho un po’ di dolore ai muscoli ma nel complesso sto bene anche se ho dolore dappertutto, specialmente nella spalla e nelle costole. Sono tornato a divertirmi in sella alla moto. Anche se non avessi avuto dei problemi con le gomme, non so se ce l’avrei fatta a vincere dato che il passo di Andrea oggi era davvero ottimo. Speriamo di migliorare un po’ la moto per domani, oggi soprattutto il freno motore non andava benissimo. Ho usato la nuova gomma anteriore. Ieri ho usato la SC1 standard e dopo dieci giri c’è stato un grosso calo. Ho pensato che questa fosse meglio dato che non avevo provato la SC2, non sapevo quale fosse il grip e la durata della gomma. Per domani pare che userò la SC2 dato che con la SC1 negli ultimi cinque giri non è stato facile. Domani ci attendono altre due gare e sono pronto per lottare nuovamente per la vittoria.”

