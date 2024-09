MotoGP | Bezzecchi-Marquez, doppio sorpasso su Acosta nella Sprint in Indonesia VIDEO]

MotoGP GP Indonesia – Vi riportiamo il doppio sorpasso di Marco Bezzecchi e Marc Marquez su Pedro Acosta nella Sprint del Gran Premio dell’Indonesia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. A 11 tornate dal termine, l’alfiere del team VR46 e quello di Gresini sono riusciti a passare il rivale della Tech 3, ponendosi rispettivamente in terza e seconda posizione. Successivamente entrambi hanno subito il sorpasso da Enea Bastianini e hanno chiuso sotto la bandiera a scacchi in quarta e terza piazza. Appuntamento alle 9.00 di domani mattina per la partenza di questo Gran Premio dell’Indonesia 2024. La gara verrà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD e Nowtv.





