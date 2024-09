SBK | Gp Aragon Gara 1, Alex Lowes: “Sento di aver fatto il massimo”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso Gara 1 Gran Premio di Aragon in settima posizione.

Alex Lowes ha espresso la sua determinazione e l’impegno profuso durante Gara 1 del Gran Premio di Aragone, sottolineando come abbia dato il massimo in una competizione caratterizzata da preoccupazioni per l’usura degli pneumatici. Nonostante un ritmo che ha mantenuto compatto il gruppo, Lowes ha riconosciuto la difficoltà nel competere nei giri finali a causa delle limitazioni del suo pacchetto. Pur avendo lottato nel settore finale di ogni giro, ha mantenuto la concentrazione e ha evitato errori, concludendo con una performance migliore rispetto ai recenti round. Ora guarda con ottimismo alla gara di domenica.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Aragon Superbike 2024

“Sento di aver fatto il massimo che potevo e ho cercato di esserci in gara. Tutti erano un po’ preoccupati per il tasso di usura degli pneumatici, quindi il ritmo ha fatto sì che tutti restassero uniti. Negli ultimi dieci giri alcuni sono andati più veloci ma con il nostro pacchetto oggi era impossibile. Non è stata una gara facile e ho faticato nell’ultimo settore di ogni giro quando la gente mi sorpassava. Non sono riuscito a trovare il ritmo giusto che volevo. Non ho fatto errori, sono rimasto concentrato ed è andata meglio delle gare di apertura degli ultimi due round. Vediamo cosa possiamo fare domenica”.

