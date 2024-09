SBK | Gp Aragon Gara 1, Bulega: “Domani userò la rabbia che provo per provare a recuperare punti”

Superbike Aragon Ducati – Nicolò Bulega non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Aragon.

Dopo la bandiera rossa per il problema tecnico di Lowes (Ducati) nel primo giro, Nicolò Bulega torna in pista per schierarsi in Pole Position ma già nei primi metri del giro di ricognizione percepisce un comportamento anomalo della sua Ducati Panigale V4 ed è costretto a fermarsi.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Aragon Superbike 2024

“Oggi sono stato sfortunato; abbiamo avuto un problema con la moto e ho perso tanti punti. Il feeling con la moto era ottimo e quindi ho perso punti e la possibilità di vincere. All’ultimo settore nel giro di schieramento ho iniziato a sentire qualcosa di strano. L’ho detto al mio meccanico nel corso della quick start procedure, poi nel giro di riscaldamento l’ho sentito di più e poi mi sono piantato. Il team deve verificare ma pensiamo sia stato un problema al motore. Domani userò la rabbia che provo per provare a recuperare punti e per dimenticarmi di questa giornata. Non ci sono piani. Oggi ero veloce, avevo un buon feeling e oggi potevo vincere. Ci riproverò domani con tutto ciò che potrò fare”.

