SBK | Gp Aragon Day 1: Rea, “C’è ancora margine di miglioramento”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premi di Aragon, decima tappa del mondiale 2023, con il quarto tempo.

Il sei volte campione del mondo Rea è stato il pilota più veloce nella sessione di prove libere. Jonathan ha migliorato il suo tempo sul giro nella sessione FP2 del pomeriggio, ma nella classifica finale combinata del venerdì ha concluso al quarto posto assoluto. È stato il pilota non Ducati più veloce nel primo giorno.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon

“Abbiamo preso come base ciò che avevamo fatto nei test qui qualche settimana fa, quindi abbiamo iniziato con la moto in buone condizioni. Sono stato in grado di girare con costanza e abbiamo anche fatto un giro più lungo nel pomeriggio. Mi sento abbastanza forte ma c’è ancora margine di miglioramento. Dobbiamo capire i cambiamenti da apportare per domani. Devo credere di poter competere e sento che oggi ho massimizzato tutto. Ero lì, allo stadio. Se guardi i risultati giro dopo giro, abbiamo concesso troppo tempo nel quarto settore e questo è il tempo che non possiamo migliorare. Dobbiamo trovare miglioramenti nei nostri punti forti e in altre aree della pista. L’asfalto sta migliorando sempre più perché questa mattina era così “verde” e sporco. Il pomeriggio è stato più normale. Se non dovesse piovere durante la notte, dovremmo avere di nuovo buone condizioni della pista”.