MotoGP | Borsoi accoglie Morbidelli all’interno del team Pramac Ducati [VIDEO]

MotoGP GP India 2023 Borsoi Ducati Pramac Morbidelli – Durante la diretta della seconda sessione di libere valide per il Gran Premio d’India, appuntamento valido per il mondiale 2023 di MotoGP, Gino Borsoi – team manager della Ducati Pramac – ha commentato il passaggio all’interno della squadra di Franco Morbidelli, precisando come l’attuale portacolori della Yamaha abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni in sella alla futura Ducati GP24.

L’italo-brasiliano, ricordiamo, viene da annate difficili con i colori della squadra ufficiale Yamaha e punta a riscattarsi all’interno di un ambiente amico che tanto ha fatto e sta facendo bene, soprattutto questa stagione con Jorge Martin e Johann Zarco. Morbidelli, ricordiamo, prenderà la moto di Zarco e siederà nel box di fianco a Martin. Un compagno di squadra molto duro che dovrà spingerlo ad adattarsi rapidamente alla nuova moto-