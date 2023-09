SBK | Gp Aragon Day 1, Petrucci: “Ho avuto da subito un buon feeling”

SBK Gp Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale, con il terzo tempo.

‘Petrux’ in FP1 ha firmato un 1’50.651, a soli tre decimi dal leader Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). In FP2 il suo miglior crono è stato un 1’49.825, tempo che a fine giornata gli vale il terzo posto alle spalle dei due piloti Aruba.it Racing – Ducati Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, con i tre compresi in 176 millesimi.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Aragon

“È andato bene dato che ho avuto da subito un buon feeling, lo stesso avuto nel test svolto qui e anche nello scorso Round a Magny-Cours. Abbiamo trovato una buona base con la moto che sta pagando più o meno su tutte le piste. Domani vedremo dato che abbiamo notato un gran consumo delle gomme e questo al momento è l’aspetto chiave, per gestire tutta la gara con un passo consistente. Sarà molto dura, dovremo gestire tanto. Se spingi tanto nei primi giri, ammazzi le gomme e poi fai tanta fatica. Ma se non spingi, non vai forte. È sempre un mix difficile. Voglio tornare sul podio dato che a Magny-Cours per tutto il weekend siamo stati veloci ma anche un po’ sfortunati e alla fine volevamo essere competitivi. In queste tre gare il podio è possibile. Il lungo rettilineo che c’è qui ad Aragon mi preoccupa un po’ dato che sui dritti non sono veloce quanto le altre Ducati per via della mia stazza ma sono ottimista per questo weekend”.