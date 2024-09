SBK | Gp Aragon Day 1, Rea: “Bello tornare a guidare “

Superbike Gp Aragon Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il 14esimo tempo nella classifica combinata.

Rea, che è stato dichiarato idoneo a correre giovedì pomeriggio dal Direttore medico della FIM WorldSBK dopo l’infortunio occorsogli a Magny-Cours all’inizio di questo mese, è tornato rapidamente in carreggiata con la squadra #65. Trovare un equilibrio di assetto per l’impegnativo circuito di Aragon sarà il fattore chiave per infondere fiducia a Rea per guidare al limite con la sua Yamaha R1 WorldSBK.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon Superbike 2024

“Innanzitutto, è stato davvero bello tornare a guidare e prendere confidenza con la mia R1 ad Aragon: sto guidando con un po’ di fastidio, ma senza limitazioni fisiche sulla moto, a parte un po’ di dolore dopo molti giri. Nelle frenate brusche si apre solo l’articolazione superiore e si spinge oltre il limite di flessione, ma a parte il limite del mio pollice, dobbiamo davvero provare a lavorare sodo per rendere la moto in grado di guidare di più al limite. Le condizioni erano ventose, quindi è stato difficile trovare un ritmo davvero buono e fermare la moto all’apice è il problema più grande che ho: la sicurezza nell’anteriore per frenare fino all’apice e girare è una combinazione di assetto del telaio ma anche del controllo del freno motore, quindi si tratta di trovare un buon compromesso tra i due e cercare di fare un buon passo avanti per domani. Sfortunatamente, sul rettilineo stiamo soffrendo molto e questo è davvero frustrante perché è un effetto a catena su come facciamo il tempo sul giro. Dobbiamo insistere molto sul lato della gomma per essere al passo con gli altri produttori, per poi arrivare al rettilineo in cui perdiamo, quindi si tratta solo di cercare di bilanciare meglio tutto. Il consumo della gomma è ok e questo è positivo, ma dobbiamo essere più veloci: il nostro ritmo “totale” non è abbastanza veloce”.

