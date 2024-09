SBK | Gp Aragon Day 1, Razgatlioglu : “Il mio obiettivo è vincere”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Toprak Razgatlioglu ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il secondo tempo nella classifica combinata.

Rea, che è stato dichiarato idoneo a correre giovedì pomeriggio dal Direttore medico della FIM WorldSBK dopo l’infortunio occorsogli a Magny-Cours all’inizio di questo mese, è tornato rapidamente in carreggiata con la squadra #65. Trovare un equilibrio di assetto per l’impegnativo circuito di Aragon sarà il fattore chiave per infondere fiducia a Rea per guidare al limite con la sua Yamaha R1 WorldSBK.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Aragon Superbike 2024

“Il feeling è eccezionale. Non ho mai vinto su questa pista. In questo weekend proverò a vincere ma non sarà facile! Il nuovo asfalto ha un buon grip ma le gomme non sembrano presentare un grosso calo. Oggi ho fatto una simulazione di gara di 14 giri e basta dato che dopo quattro settimane senza allenarmi fisicamente sto bene ma non come prima. Il feeling sulla moto è buono. Sono un po’ stanco ma penso che domani mi sentirò molto meglio dato che questo è solo il primo giorno. Sembra che la moto curvi meno ma il grip non è male. Domani speriamo di migliorare la moto e di iniziare ancora meglio. Spero di vincere dato che qui non ho mai vinto, questo è il mio obiettivo. Sono molto fortunato ma un po’ stanco, specialmente nei muscoli. Però dopo tre settimane è normale. Penso che domani mi sentirò molto meglio dato che oggi è soltanto la prima giornata. Spero che domani miglioreremo la moto. La Superpole è questione di giro secco ma la gara è molto lunga e sono concentrato su quella. Spero che lotteremo per la vittoria”.

