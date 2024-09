SBK | Gp Aragon Day 1, Locatelli: “Sono più o meno soddisfatto dell’assetto della moto”

Superbike Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il 16esimo tempo nella classifica combinata.

È stata una giornata positiva per Locatelli, nonostante un tempo non rappresentativo nella classifica combinata, poiché il corridore italiano si è concentrato sul ritmo delle lunghe distanze, in vista delle due gare più lunghe.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Superbike 2024

“Dall’esterno, il nostro potenziale completo per questo weekend non è ancora chiaro perché non abbiamo fatto un giro veloce, mentre stavamo lavorando per preparare la gara e trovare un ritmo. Sono più o meno soddisfatto dell’assetto della moto, abbiamo solo alcuni piccoli punti che dobbiamo migliorare ma il feeling è buono. Sono positivo e stiamo cercando di prepararci per domani, sembra che dobbiamo colmare il divario, ma la realtà è che non abbiamo mai trovato un buon giro per essere più avanti questo pomeriggio, e il feeling non è male! Probabilmente domani possiamo fare bene perché mi sento positivo con la mia R1, ci mancano solo alcuni punti ma penso che possiamo fare un altro passo avanti. Un po’ strano “Day 1″ guardando le tabelle dei tempi ma abbiamo capito molto, quindi vediamo!”

