SBK | Gp Aragon Day 1, Iannone: “La giornata è andata abbastanza bene”

Superbike Italia Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il settimo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Nonostante le condizioni difficili al Motorland Aragon, caratterizzate da una pista scivolosa e forti venti, Andrea Iannone e il Team Go Eleven hanno mantenuto un solido passo gara, piazzandosi costantemente nella top 6. La Ducati #29 ha lavorato senza errori, evitando il time attack con gomme morbide. Nella FP1, con le stesse gomme usate nei test, il team ha notato un asfalto più scivoloso del previsto, ma ha mantenuto un buon ritmo. In FP2, Iannone ha testato la nuova mescola Pirelli, migliorando il tempo di tre decimi nonostante il forte vento. Il quinto posto finale conferma il buon lavoro svolto, con margini per ulteriori miglioramenti.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Aragon Superbike 2024

“La giornata di prove è andata abbastanza bene, ma ho riscontrato qualche problema in frenata e nell’inserimento in curva. Siamo già al lavoro per cercare di trovare qualche soluzione e arrivare preparati alla gara di domani. Dobbiamo cercare di migliorare alcuni aspetti, speriamo di poter tornare al livello ottenuto durante i test per essere ancora più competitivi.”

3/5 - (2 votes)