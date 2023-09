SBK | Gp Aragon Day 1, Rinaldi: “Bautista è andato davvero forte”

SBK Gp Aragon Ducati – Michael Rinaldi ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale, con il secondo tempo.

Dopo qualche difficoltà nel primo turno, il pilota italiano è riuscito a migliorare molto nel pomeriggio spagnolo.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Aragon

“Sicuramente una giornata positiva. Questa mattina abbiamo lavorato sul passo gara mentre nel pomeriggio abbiamo provato diverse soluzioni di gomme con risultati molto soddisfacenti. Il passo gara è ancora un po’ da sistemare perché Alvaro è andato davvero forte. In ogni caso non siamo lontani. Sarà importante lavorare bene sull’elettronica per ridurre il consumo delle gomme che su questo circuito è molto alto. Proveremo comunque a giocarci la gara”.