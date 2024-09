SBK | Gp Aragon Day 1, Petrucci: “Possiamo lottare per il podio o per la vittoria”

SBK Aragon Ducati Barni – Danilo Petrucci ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il quinto tempo nella classifica combinata.

Dopo la prima sessione di prove libere sul rinnovato tracciato di Aragon, Danilo Petrucci è riuscito ad essere sin da subito veloce. Nonostante non si senta ancora al meglio della forma, Danilo si mostra cauto ma ottimista, valorizzando i progressi fatti, soprattutto con gomme usate. Tra venti forti e ricordi di difficoltà passate, il pilota italiano punta decisamente al podio, pronto a misurarsi con avversari agguerriti.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Aragon Superbike 2024

“E’ sempre bello guidare ad Aragon, soprattutto con il nuovo asfalto, il nuovo asfalto è davvero piatto. Ma questo significa che devi riequilibrare tutta la moto. Oggi non siamo ancora in forma perfetta. Non mi sento proprio bene, ma sono abbastanza soddisfatto dell’ultimo giro, l’ultima uscita, perché con una gomma usata sono riuscito a tenere 49 bassi per un paio di volte ed è buono. Questa è la cosa principale, sono più veloce con la gomma usata che con le nuove, quindi dobbiamo avere uno stile extra per essere più veloci, ma abbiamo alcune idee per oggi e stiamo bene. C’è molto vento oggi. Soprattutto sul rettilineo e in alcune altre curve dove il vento ti spinge fuori dalla pista era al limite, non era davvero bello quando qualcuno ti spinge da un lato all’altro, e soprattutto, se è invisibile. L’anno scorso, ho fatto uno degli errori più grandi della mia intera carriera perché sono caduto subito, eravamo molto veloci e ero troppo fiducioso e nel giro di uscita, ho avuto un incidente e poi sono partito ultimo per tutte le 3 gare, è stato un incubo. Da quel momento in poi, ho capito che devi prestare più attenzione nel primo giro, devi stabilire un tempo sul giro decente e poi puoi spingere al 100% perché non hai una seconda moto, e non puoi tornare al box e uscire di nuovo. L’obiettivo è lottare per il podio. Ci sono molti piloti veloci. Penso che sia possibile, è possibile vincere, ma devo capire come la situazione. È buono che sono davvero veloce con la gomma usata. Quindi penso che se partiamo dalla prima fila e ci restiamo per tutta la gara, penso che possiamo lottare per il podio o per la vittoria. Razgatlioglu e Alvaro sono molto veloci, soprattutto alla fine del rettilineo, ma ci proveremo.”

4.3/5 - (7 votes)