SBK | Gp Aragon Day 1, Alex Lowes: “Abbiamo fatto una simulazione di gara”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Alex Lowes ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il dodicesimo tempo nella classifica combinata.

Lowes ha lavorato su un assetto da gara per affrontare quelle che potrebbero essere alte temperature della pista nelle gare di sabato e domenica. Nonostante la 12a posizione, è a soli 0,682 secondi dal pilota più veloce del venerdì, Garrett Gerloff.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Aragon Superbike 2024

“Abbiamo fatto una simulazione di gara questo pomeriggio e abbiamo provato una variante diversa da Pirelli. Sono stato in grado di lavorare sodo e in modo costante. È chiaro che su questa pista, alcuni altri ragazzi hanno alcuni vantaggi. Non possiamo mentire su questo fatto, quindi devo essere davvero concentrato sul massimizzare tutto dal mio pacchetto e vedere quale risultato ci dà. Questo è il nostro obiettivo per Gara 1 di sabato. Non potevamo fare di più oggi rispetto al lavoro che abbiamo completato e ci siamo messi in una buona posizione per i 18 giri di domani”.

