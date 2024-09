SBK | Gp Aragon Day 1, Bassani: “È stato un primo giorno produttivo”

Superbike Gp Aragon Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Aragon con il 15esimo tempo nella classifica combinata.

Nonostante la posizione, Axel ha chiuso a meno di un secondo dal pilota più veloce. Il suo tempo veloce l’ìha registrato nel corso della mattina mentre nel pomeriggio si è concentrato sulla messa a punto.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Aragon Superbike 2024

“Abbiamo lavorato molto in FP1 e FP2. Nelle FP1 il feeling non era così male e abbiamo avuto lo stesso set di gomme per tutta la sessione. Nella seconda metà della sessione il feeling dal posteriore non era così buono, ma abbiamo comunque lavorato su quello. Nelle FP2 abbiamo provato la nuova gomma posteriore Pirelli e poi siamo andati con un’altra uscita dai box, dopo aver apportato una modifica al set-up della moto. Penso che torneremo a quello che avevamo per domani. È stato un primo giorno produttivo per noi e continueremo a lavorare sodo”.

