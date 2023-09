SBK | Gp Aragon, Bautista: “È sempre speciale correre qui”

SBK Gp Most Ducati – Alvaro Bautista, dopo il successo nel Gp di Francia, è carico per il Gran Premio di Spagna, decima tappa del mondiale 2023.

Alvaro Bautista si presenta al Motorland di Aragon con 57 punti di vantaggio su Razgatlioglu (Yamaha). Nella classifica dedicata alle case costruttrici, Ducati ha un vantaggio di 82 punti su Yamaha mentre in quella riservata ai Team, Aruba.it Racing – Ducati deve recuperare 32 punti al team Pata Yamaha Prometeon.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Aragon

“E’ sempre speciale correre ad Aragon davanti alla mia famiglia, agli amici ai fans spagnoli. E’ un Home GP per me e per questo ho tanta voglia di scendere in pista. Il Motorland è un circuito molto bello ma anche molto impegnativo. Abbiamo sempre avuto un buon feeling con la moto su questa pista e quindi l’obiettivo è quello di lavorare bene fin dal venerdì mattina e divertirci in tutte le sessioni”.