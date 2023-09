SBK | Gp Aragon: Locatelli, “Siamo vicinissimi alla lotta per il podio”

SBK Gp Aragon Yamaha – Andrea Locatelli è carico per il Gran Premio di Aragon, decima tappa del mondiale 2023.

L’anno scorso, Aragon è stato un circuito piuttosto buono per Locatelli – che ha ottenuto due quinti posti – nonostante una piccola caduta in Gara 2 che lo ha relegato dalla corsa ai punti nella prova finale del fine settimana.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Aragon Yamaha

“Aragon sarà interessante perché l’ultima volta che siamo stati lì è stata la prima gara del 2022 ad aprile – quindi sicuramente troveremo condizioni diverse ed è passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo corso lì. Ma onestamente, la pista mi piace molto! Mi è sempre piaciuto correre lì, ha un bel layout, è interessante come pilota: su e giù, parti lente e parti veloci! Mi piace, quindi cercheremo di divertirci e di continuare con il miglioramento che abbiamo avuto a Magny-Cours. Siamo vicinissimi alla lotta per il podio, eravamo vicini in Francia e ci riproveremo ad Aragon. Credo che potremo vivere un altro grande fine settimana e ora è molto importante finire bene la stagione, soprattutto perché avremo queste due gare consecutive ad Aragon e Portimão prima dell’ultimo round a Jerez. Ho una buona motivazione per tornare in pista velocemente e spingere al massimo per ottenere il massimo dei risultati”.