SBK | Gp Aragon, Rinaldi: “Andiamo ad Aragon con fiducia”

SBK Gp Aragon Ducati – Michael Rinaldi, dopo le difficoltà della domenica in Francia è fiducioso di poter far bene ad Aragon, sede del Gran Premio di Spagna.

Dopo la sfortunata domenica di Magny-Cours, preceduta dall’eccellente podio (P2) conquistato in Race-1, Michael Rinaldi vuole tornare a combattere per la vittoria sulla pista dove ha conquistato (nel 2020 con la Ducati Panigale V4 R del tem Go Eleven) il primo successo in carriera nel Campionato del Mondo Superbike.

Dichiarazioni Michael Rinaldi Gp Aragon

“Andiamo ad Aragon con fiducia. E’ una pista che mi piace molto ed i test che abbiamo fatto tre settimane fa ci hanno aiutato ad avere una base di partenza buona. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e per questo non vedo l’ora di scendere in pista per dare il massimo, come sempre”.