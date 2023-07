MotoGP | Bradl: “Marquez in sella alla Ducati sarebbe il punto di riferimento”

Ducati MotoGP Marc Marquez – Il tester Honda Stefan Bradl ha parlato di Marc Marquez e delle attuali difficoltà dell’otto volte iridato.

In un’intervista concessa a Speedweek.com il pilota tedesco, iridato 2011 della Moto2, ha sottolineato come Marc in sella ad una Ducati sarebbe ancora un punto di riferimento. Secondo Bradl Marc sa perfettamente che le potenzialità di suo fratello, Marini o Bezzecchi non sono paragonabili alle sue.

Dichiarazioni Stefan Bradl su Marc Marquez Ducati punto di riferimento

“Marc non può accettare di finire ottavo o dodicesimo in nessun circuito. È così. Cerca sempre di ottenere il massimo. Non puoi biasimarlo per questo. Spinge sempre al limite, e anche oltre. I numerosi incidenti dei piloti Honda sono in realtà una conferma che il team semplicemente non è pronto per ottenere risultati migliori. Marc sa perfettamente che le potenzialità di suo fratello, Marini o Bezzecchi non sono paragonabili alle sue. Marc è ad un livello superiore in termini di guida. È ancora il pilota da battere quando ha il materiale per farlo. E quando dice che chiunque può andare forte con una Ducati, è un dato di fatto. Sono parecchie le gare in cui tre piloti Ducati sono saliti sul podio. E non dipende dall’età del pilota, come si può vedere con Zarco. Con la Desmosedici si può vincere con diversi stili di guida, anche con le versioni 2022 e in qualsiasi team satellite. Quando hai la moto giusta, tutto è più facile. Non voglio dire che se Marc salisse su una Ducati sarebbe imbattibile. Ma penso che sarebbe il riferimento.”