MotoGP | Marini: “Dubitare di me stesso? Conosco la mia forza e il mio talento”

MotoGP Repsol Honda – Luca Marini non si aspettava un inizio di Campionato così difficile. Dopo sette gare il pilota pesarese ha ancora zero punti, ma l’obiettivo è soprattutto quello di sviluppare la Honda.

Passare dalla Ducati alla moto giapponese è stata senza dubbio una grande sfida e il pesarese confida nel lavoro e nei giapponesi, che lo ascoltano e che credono in lui. Ecco cosa ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Dichiarazioni Luca Marini Honda Repsol MotoGP 2024

“Sono molto motivato, sono arrivato qui sapendo a cosa andassi incontro, pronto a un anno difficile. La parte più competitiva di me vuole vedersi lì davanti a lottare per il podio o a fare il giro perfetto in qualifica, ma oggi questi obiettivi non sono realistici, serve restare lucidi. Il target è dare il 100% e portare a casa quello che si può e in parallelo sviluppare la moto per tornare al Top. Un mio limite è quello di non esaltarsi troppo, avrei voluto godermi dipiù quello che ho ottenuto. Questo è uno sport dove le cose belle passano velocemente. Di sicuro quando farò un 15esimo posto, adesso me lo gusterò. Dubitare di me stesso? Sono consapevole della mia velocità e della mia forza e talento.”

Dichiarazioni Luca Marini Clima Box Honda Repsol MotoGP 2024

“Ci siamo capiti subito. Nel mio box c’è un clima incredibile, a partire da Guidotti (Giacomo, capotecnico, ndr) e con i giapponesi la relazione è ottima, li rispetto molto. Stiamo facendo un gran lavoro, anche se i risultati non si vedono, ma io da dentro li percepisco. Rispettano molto i piloti e li ascoltano, non voglio dire che in Ducati non accadeva, qui accade di più forse perchè sono in un Team ufficiale, mi sento molto ascoltato, l’interazione è costante.”

Dichiarazioni Luca Marini Differenze Ducati Vs Honda Repsol MotoGP 2024

“Parlando da pilota e non da tecnico, con la Ducati era facile fare i tempi, la moto ha ottime prestazioni sotto ogni punto di vista e quando arriva il momento di mettere le gomme nuove, basta frenare 10 mt più avanti e fai il tempo. Con la Honda non funziona. Se ti impicchi in frenata, a centro curva non sei nel punto giusto, non esci bene e il tempo non viene.”

