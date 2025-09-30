SBK | Miguel Oliveira in BMW con Danilo Petrucci

Superbike 2026 – Non solo Somkiat Chantra e Jake Dixon, anche Miguel Oliveira lascia il Motomondiale, in questo caso la MotoGP per approdare in Superbike.

Il pilota portoghese correrà con il Team ufficiale BMW e andrà ad affiancare Danilo Petrucci, ufficializzato dopo il passaggio di Toprak Razgatlioglu in Yamaha Pramac MotoGP, il posto che è attualmente di Oliveira.

Oliveira debutta sul palcoscenico mondiale nel 2013 insieme ad Aprilia, conquistando 44 punti in 11 gare in Moto3 per poi conquistare l’anno dopo il suo primo podio a Barcellona e ripetendosi a Phillip Island. Altri due podi tra il 2013 e 2014 con Mahindra Racing ma la svolta avviene con il passaggio al team Red Bull KTM Ajo: in 17 gare conquista sei vittorie e nove podi e chiude al secondo posto in classifica.

SEI VITTORIE IN Moto2: un terzo e un secondo posto in classifica

Oliveira nel 2016 passa in Moto2 con Leopard Racing ma in sella alla Kalex conquista soli 36 punti in 14 gare. Tante soddisfazioni lo attendono nel 2017 e 2018 con il ritorno al team Red Bull KTM Ajo con sei vittorie e 21 podi; nel 2017 è terzo alle spalle di Franco Morbidelli e Thomas Luthi mentre nel 2018 a batterlo è Francesco Bagnaia.

PASSAGGIO IN TOP CLASS: vince alla sua seconda annata

Nel 2019, alla sua prima annata in classe regina, conquista 33 punti. Nel 2020 vince il Gran Premio di Stiria e del Portogallo, nel 2021 si ripete in Catalogna e nel 2022 in Thailandia con KTM. Nel 2023 e 2024 guida un’Aprilia ma senza ritrovarsi sullo stesso livello raggiunto con KTM. Per il 2025 passa a Pramac Racing con la Yamaha M1, ma la sua stagione è condizionata da un infortunio.

Dichiarazioni Miguel Oliveira Ingaggio BMW Superbike

“Entrare a far parte della famiglia BMW nel WorldSBK rappresenta uno step avvincente nella mia carriera, vedo tantissimo potenziale. Sto diventando parte di un progetto che non è soltanto ambizioso e competitivo ma che ha anche avuto un impatto significativo sul Campionato e sull’industria motociclistica. Essere coinvolto con un nuovo team, lavorare con ottimi partner e con un nuovo format del Campionato… tutto questo mi dà grandi motivazioni nel fare del mio meglio. Ringrazio sinceramente Sven Blusch, il Direttore Tecnico Chris Gonschor e il Team Principal Shaun Muir per la loro fiducia ed entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo insieme.”

Dichiarazioni Sven Blusch, Head of BMW Motorrad Motorsport Ingaggio Miguel Oliveira

“Bem-vindo a familia, Miguel. Siamo molto felici di accogliere Miguel Oliveira come nuovo pilota ufficiale per il nostro ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team. Miguel nel corso della sua carriera ha dimostrato di far parte dei piloti di maggior talento e versatilità della sua generazione. Con vittorie in tutte e tre le classi del Campionato del Mondo, tra cui cinque in MotoGP, porta un’esperienza di valore e un elevato livello di professionalità nel nostro progetto. Insieme a Danilo Petrucci, il suo nuovo compagno di squadra, forma una coppia forte e competitiva. Si conoscono già bene. Un’ulteriore chance per fare i successivi step nel nostro sviluppo e per rafforzare ulteriormente le ambizioni di BMW Motorrad Motorsport nel WorldSBK. Tutto il team è impaziente di lavorare con lui.”

