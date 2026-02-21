MotoGP

MotoGP | Acosta su Adelaide: “Strano correre in un cittadino dato l’odio per l’Isola di Man TT”

Il pilota della KTM è un grande fan del Tourist Trophy

di Alessio Brunori21 Febbraio, 2026
Come scritto nei giorni scorsi Phillip Island non ospiterà più la MotoGP. A partire dal 2027 il Gran Premio d’Australia si disputerà infatti ad Adelaide.

Una decisione che il paddock ha accolto quantomeno in modo “strano”, visto visto che il Phillip Island era una delle poche “vere” piste rimaste e che si correrà in un circuito cittadino.

Pedro Acosta, grande appassionato del Tourist Trophy, ha definito quantomeno strana questa decisione, visto che la maggior parte del paddock della MotoGP “odia” il TT.

Dichiarazioni Pedro Acosta su MotoGP da Phillip Island ad Adelaide

“Una gara su un circuito cittadino suona piuttosto bene, sapendo che amo l’Isola di Man” ha detto ai media venerdì prima del test pre-stagionale di Buriram tra cui Crash.net – “Ma ci sono molte persone che odiavano quel tipo di gare, direi, quindi è piuttosto strano. Phillip Island penso che sia l’unico circuito leggendario ancora in calendario, un circuito dei vecchi tempi, è piuttosto triste perderlo e vedere che molti circuiti potrebbero essere cancellati dal calendario.”

