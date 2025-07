Motociclismo in lutto, scomparso Luca Guintoli

Non ce l’ha fatta Luca Guintoli, figlio di Sylvain, impegnato nella sua battaglia contro il cancro. Ad annunciarlo è stato proprio il papà attraverso i suoi canali social.

A Luca era stato diagnosticato un cancro la scorsa estate e da allora è stato sottoposto a cure intensive, che però non sono servite a salvare il piccolo “eroe”.

“È con il cuore più pesante che condividiamo la notizia della scomparsa di nostro figlio Luca dopo un anno di lotta contro il cancro. La nostra famiglia è distrutta. Luca ha portato tanta gioia e amore nelle nostre vite. Conserveremo per sempre i ricordi che abbiamo di lui. Riposa in pace Luca.”

A Silverstone Jake Dixon era sceso in pista con un casco speciale, un casco disegnato proprio dal bambino, che era impegnato nella sua battaglia contro il cancro.

