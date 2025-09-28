SBK | Gp Aragon Superpole Race: Bulega “piega” Razgatlioglu

SBK Gp Aragon Superpole Race – Botta e risposta tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, con quest’ultimo che dopo aver vinto Gara 1 ad Aragon, si è arreso all’ultima curva al romagnolo nella Superpole Race.

Bellissimo il duello tra il turco e il pilota di Montecchio Emilia che si sono scambiati al posizione più volte, con il sorpasso decisivo all’ultima curva dell’ultimo giro.

Terzo Alvaro Bautista, che dopo la caduta di Gara 1 sale sul terzo gradino del podio. Il #19 dell’Aruba.it Racing – Ducati ha preceduto un ottimo Andrea Iannone, quarto con la Ducati Panigale V4R del Team Go Eleven.

L’abruzzese ha preceduto il compagno di marca Sam Lowes (Marc VDS Racing Team), il fratello di quest’ultimo, Alex Lowes (bimota KB998 Rimini) e il connazionale Danilo Petrucci, settimo con la Ducati Panigale V4R del Barni Spark Racing Team.

In Top Ten anche Jonathan Rea su Yamaha, Michael van der Mark su BMW M1000RR e Xavi Vierge su Honda CBR1000 RR-R. AxelM Bassani con la seconda bimota KB998 Rimini ha chiuso 11esimo davanti al team-mate Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1).

Ritiro per Yari Montella (coinvolto subito dopo lo start in un’incidente che ha visto coinvolti anche Tito Rabat e Dominique Aegerter. Non ha visto il traguardo anche Michael Ruben Rinaldi.

Gp Aragon Ordine di Arrivo Superpole Race Superbike 2025

