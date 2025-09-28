MotoGP

MotoGP | GP Giappone Gara, Quartararo: “Molto contento per Marc, merita il titolo”

Il pilota della Yamaha ha concluso ottavo

di Jessica Cortellazzi28 Settembre, 2025
GP Giappone Motegi Yamaha MotoGP 2025 – Gara complicata per Fabio Quartararo che ha concluso il Gran Premio del Giappone in ottava posizione. Il pilota francese, pur avendo fatto un’ottima partenza, ha perso poco dopo terreno per un calo del grip. Fabio si è poi congratulato con Marc Marquez per la vittoria del nono titolo Mondiale.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Day 1 GP Giappone Motegi MotoGP 2025

“Questa non è stata la gara migliore per me. Ho dato il massimo all’inizio e ho fatto un’ottima partenza, ma il nostro livello di grip non era eccezionale ed è stato difficile lottare con gli altri piloti. Sono super felice per Marc Marquez, sono sicuro che merita questa vittoria del titolo. Congratulazioni a lui”.

