MotoGP | GP Giappone Gara, Morbidelli: “Abbiamo dato il massimo”

GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli si conferma dopo il quinto posto di ieri nella Sprint Race, conquistato la Top 5 anche nella gara odierna. Il pilota italo-brasiliano ha un po’ di rammarico per non essere partito più avanti in griglia ma si è detto comunque soddisfatto e con tanta voglia di andare in Indonesia, il GP di casa del title sponsor del team, Pertamina Enduro.

Gara difficile per Fabio Di Giannantonio che ha tagliato il traguardo in tredicesima posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La gara di oggi è stata molto tosta, ma è stato il massimo che siamo riusciti a fare questo weekend. Abbiamo disputato due gare solide ed i quinti posti sono molto positivi. Sono molto tranquillo e contento di come è andato il fine settimana in generale. Tutto questo ci rende molto fiduciosi in vista della prossima gara in Indonesia, che è un po’ la nostra seconda gara di casa”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“Oggi il risultato non è stato quello che volevamo, ma la cosa buona è che il team ed io siamo molto uniti e crediamo nel nostro potenziale. Stanno dando tutto per provare a capire la situazione. Sappiamo che siamo in una condizione imprevedibile quest’anno: quando siamo nella bolla, il potenziale è pazzesco e possiamo lottare per la vittoria. Ma quando non lo siamo, facciamo veramente fatica. È un peccato, ma penso che faremo dei passi avanti nelle prossime gare, ci stiamo impegnando al massimo per questo. Testa in alto, sorrisi e felici del fatto che siamo tutti insieme”

3.6/5 - (21 votes)