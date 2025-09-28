SBK | Gp Aragon Gara 2: Bulega batte ancora Razgatlioglu, Bautista è terzo
Stesso podio della Superpole Race, anche Iannone bissa il quarto posto della gara "corta"
SBK Gp Aragon Gara 2 – Nicolò Bulega su Ducati Panigale V4R del Team Aruba.it Racing dopo il successo in Superpole Race, vince anche Gara 2 al Motorland di Aragon.
Il pilota romagnolo al decimo successo stagionale, batte ancora una volta Toprak Razgatlioglu su BMW, ma se nella mattinata il successo era arrivato all’ultima curva, in Gara 2 dopo un iniziale duello, ha allungato vistosamente tagliando il traguardo con 3.248s di vantaggio.
Sul terzo gradino del podio sale ancora una volta Alvaro Bautista con la seconda Ducati Panigale V4R del Team ufficiale. Bene anche Andrea Iannone, che bissa il quarto posto della Superpole Race con i primi quattro che arrivano nell’identico ordine di arrivo.
Buon quinto posto per Jonathan Rea, con il pilota Yamaha (che si ritirerà a fine anno, ndr) che ha chiuso davanti ad Alex Lowes (bimota KB998 Rimini).
Tre italiani dalla settima alla nona posizione, si tratta di Andrea Locatelli su Yamaha YZF R1, di Danilo Petrucci (Ducati Barni Spark Racing Team) e Axel Bassani (bimota KB998 Rimini). Decimo Xavi Vierge con la Honda HRC.
Sedicesimo all’arrivo Yari Montella (Ducati Barni Spark Racing Team), penalizzato con un long-lap penalty dopo l’incidente della gara corta della mattinata. Chiude ventesimo Michael Ruben Rinaldi (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team).
Gp Aragon Ordine Arrivo Gara 2 Superbike 2025
