MotoGP | Acosta su Marquez: “Penso che sia il più grande ritorno nella storia della sport”

GP Giappone Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025 – L’impresa di Marc Marquez, che a distanza di 6 anni e dopo un terribile infortunio con ben 4 operazioni è tornato a laurearsi Campione del Mondo, non ha lasciato indifferenti neanche i suoi colleghi, tra questi Pedro Acosta e Fabio Quartararo.

Ecco cosa hanno detto il pilota della KTM e quello della Yamaha dopo che Marquez ha vinto il suo nono Titolo iridato, settimo in MotoGP, gli stessi Titoli del suo acerrimo rivale Valentino Rossi.

Dichiarazioni Pedro Acosta Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“Penso che sia il più grande ritorno nella storia della sport. Congratulazione a lui e anche alle persone attorno a lui, perchè a volte le persone attorno soffrono anche di più di quelli che sono infortunati.”

Dichiarazioni Fabio Quartararo Marc Marquez Campione del Mondo MotoGP 2025

“Ha fatto delle scelte importanti, sono sicuro che se lo meriti davvero e quindi si, è una leggenda. Spero che rallenti un pò, perchè sta rendendo la nostra vita complicata.”

4.2/5 - (18 votes)