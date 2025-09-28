MotoGP | GP Giappone, Tardozzi: “Vittoria di Pecco vale quanto il Mondiale di Marc”
La soddisfazione del team manager Ducati per il doppio trionfo
di Jessica Cortellazzi28 Settembre, 2025
MotoGP Gran Premio del Giappone Motegi, Ducati Lenovo Team – Davide Tardozzi ha commentato la giornata di successo con il trionfo Mondiale di Marc Marquez e la fantastica vittoria di Francesco Bagnaia, tornato al successo a Motegi. Secondo il team manager del team di Borgo Panigale, non ci sono differenze tra le due vittorie. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport MotoGP.
Dichiarazioni Davide Tardozzi su vittorie Bagnaia e Marquez
“Giornata perfetta, la vittoria di Pecco non è seconda al Mondiale di Marc. La soddisfazione di vederlo competitivo è una gioia per tutta la Ducati. Marc ha dominato questo Mondiale e per noi la vittoria di Pecco vale un Mondiale. Ci abbiamo messo troppo, Pecco ha sempre detto le cose giuste, noi ci siamo arrivati tardi ma la fiducia da entrambe le parti non è mai mancata”.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Articoli correlati
SBK | Gp Aragon Gara 2: Bulega batte ancora Razgatlioglu, Bautista è terzo
Stesso podio della Superpole Race, anche Iannone bissa il quarto posto della gara "corta"
SBK Gp Aragon Gara 2 – Nicolò Bulega su Ducati Panigale V4R del Team Aruba.it Racing dopo il successo in
MotoGP | GP Giappone: svelato il motivo della fumata sulla moto di Bagnaia [VIDEO]
Il chiarimento di Sandro Donato Grosso a Sky Sport
GP Giappone – Momenti di tensione durante il Gran Premio del Giappone quando dalla moto di Francesco Bagnaia, leader della
MotoGP | GP Giappone Gara, Bastianini: “Voglio tornare nella Top 5”
Il pilota riminese ha concluso in undicesima posizione
Gran Premio del Giappone Motegi KTM Tech3 MotoGP 2025 – Gara costruttiva per Enea Bastianini che ha concluso il Gran
MotoGP | GP Giappone Gara, Marini: “Fin dall’inizio qualcosa non funzionava”
Il pilota della Honda è stato costretto al ritiro
GP Giappone Motegi Castrol Honda MotoGP 2025 – La gara di Luca Marini è durata soltanto pochi giri. Un problema
MotoGP | Honda si congratula con Marquez per la conquista del Titolo
La casa giapponese con cui lo spagnolo ha vinto sei Titoli della Top Class ha reso omaggio al Campione di Cervera
GP Giappone Motegi MotoGP 2025 – Nello Sport c’è sempre meno spazio per il romanticismo, ma certe situazioni possono portarlo
MotoGP | GP Giappone Gara, Quartararo: “Molto contento per Marc, merita il titolo”
Il pilota della Yamaha ha concluso ottavo
GP Giappone Motegi Yamaha MotoGP 2025 – Gara complicata per Fabio Quartararo che ha concluso il Gran Premio del Giappone
SBK | Gp Aragon Superpole Race: Bulega “piega” Razgatlioglu
Terzo gradino del podio per Alvaro Bautista
SBK Gp Aragon Superpole Race – Botta e risposta tra Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, con quest’ultimo che dopo aver
MotoGP | GP Giappone Gara, Morbidelli: “Abbiamo dato il massimo”
Gara difficile per Di Giannantonio, tredicesimo al traguardo
GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Franco Morbidelli si conferma dopo il quinto posto di
You must be logged in to post a comment Login