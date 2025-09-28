MotoGP | GP Giappone, Tardozzi: “Vittoria di Pecco vale quanto il Mondiale di Marc”

MotoGP Gran Premio del Giappone Motegi, Ducati Lenovo Team – Davide Tardozzi ha commentato la giornata di successo con il trionfo Mondiale di Marc Marquez e la fantastica vittoria di Francesco Bagnaia, tornato al successo a Motegi. Secondo il team manager del team di Borgo Panigale, non ci sono differenze tra le due vittorie. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Davide Tardozzi su vittorie Bagnaia e Marquez

“Giornata perfetta, la vittoria di Pecco non è seconda al Mondiale di Marc. La soddisfazione di vederlo competitivo è una gioia per tutta la Ducati. Marc ha dominato questo Mondiale e per noi la vittoria di Pecco vale un Mondiale. Ci abbiamo messo troppo, Pecco ha sempre detto le cose giuste, noi ci siamo arrivati tardi ma la fiducia da entrambe le parti non è mai mancata”.