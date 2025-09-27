SBK | Gp Aragon Gara 1: Razgatlioglu batte Bulega, Petrucci è quarto
Tredicesima vittoria consecutiva per il pilota turco della BMW
SBK Gp Aragon Gara 1 – Toprak Razgatlioglu ha vinto Gara 1 al Motorland di Aragon, battendo in volata il rivale nella corsa al Titolo, Nicolò Bulega.
Il pilota turco della BMW, scattato dalla seconda casella, si è messo subito al comando cercando di “rompere” il ritmo del pilota Aruba.it Racing – Ducati (pole-man), con il romagnolo che dopo aver perso due posizioni al via, superato anche da Sam Lowes (Ducati ELF Marc VDS Racing Team), con il britannico giunto poi terzo al traguardo, nel giro di poche curve aveva ripreso il comando della gara.
Razgatlioglu non si è perso d’animo, riconquistando definitivamente la prima piazza alla curva 7 all’ottavo giro giro, riuscendo a stare davanti fino alla fine della gara, andando a conquistare la 13esima vittoria consecutiva.
Per Razgatlioglu primo successo ad Aragon e del 13° consecutivo, eguaglia così la sua striscia personale. Vittoria #19 in stagione per il turco.
Quarto al traguardo Danilo Petrucci, che in sella alla Ducati Panigale V4R del Barni Spark Racing Team ha preceduto la (bimota by Kawasaki Racing Team) di Alex Lowes, la moto gemella di Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), la Yamaha YZF R1 di Andrea Locatelli e la bimota by Kawasaki Racing Team di Axel Bassani.
In Top Ten anche Xavi Vierge con la Honda CBR1000 RR-R e Michael Van der Mark (BMW M1000RR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team).
Dodicesima e diciottesima piazza per Yari Montella (team-mate di Petrucci) e Michael Ruben Rinaldi ( Yamaha Motoxracing WorldSBK Team).
Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) è caduto nelle fasi finali della gara in curva 15, senza riportare conseguenze fisiche.
Gp Aragon Superbike 2025
1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) 1’49.049 2. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) +0.030 3. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.977 4. Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) +4.114 5. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +6.485 6. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) +7.427 Giro veloce: Nicolò Bulega (Ducati) – 1’49.040
