MotoGP | GP Motegi Sprint Race, Morbidelli: “Abbiamo dato una svolta rispetto a ieri”

GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Buona prestazione per Franco Morbidelli nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone. Sulla pista di Motegi, il pilota italo-brasiliano si è riscattato dopo un venerdì difficile, concludendo in quinta posizione. Più arretrato invece Fabio Di Giannantonio che non ha potuto fare meglio della tredicesima posizione.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Sprint Race GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stato un sabato decisamente positivo, abbiamo dato una svolta rispetto a ieri. Questa mattina ero ancora scontento del venerdì che avevamo avuto, ma appena sono arrivato al box, tutti erano entusiasti e ho ritrovato l’energia per affrontare la mattina nel modo giusto. Sono passato dalla Q1 con un ottimo tempo e ho avuto una buona Q2. Nella Sprint avevo il passo per stare con il gruppo di testa. Sfortunatamente, nei primi giri non avevo la velocità per attaccare, poi l’ho ritrovata, ma era troppo tardi. Comunque, nel complesso sono contento. Ieri avevamo una buona velocità con le gomme medie, speriamo che sia così anche per la gara di domani”

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Giappone Motegi Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“È stata una giornata tosta: per la seconda volta in questa stagione, il feeling con la moto cambia completamente da una sessione all’altra in maniera inaspettata, anche senza apportare alcuna modifica. Ieri ho avuto una delle mie giornate migliori dellì’anno in termini di feeling, oggi non è stato così. L’aspetto positivo è che, nonostante io sia più lento guardando i dati, sto guidando nello stesso modo di ieri. È un po’ frustrante la situazione nel complesso, ma stiamo lavorando con il team per provare a capire il motivo e sistemarlo per la gara di domani. Riusciremo a farlo come abbiamo fatto sempre”

