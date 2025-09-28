Moto3 | Gp Giappone Gara: vince Munoz, Rueda 2° allunga in Campionato

Moto3 Gp Giappone Motegi Gara – David Munoz ha vinto il Gran Premio del Giappone classe Moto3 disputato sul tracciato di Motegi, diciassettesima tappa del Motomondiale 2025.

Il pilota KTM Intact GP ha approfittato di una leggera pioggia “scesa” nei primissimi giri per allungare sulla concorrenza, andando a centrare la terza vittoria stagionale e della carriera.

Sul secondo gradino del podio un grande Josè Antonio Rueda, che dopo aver perso posizioni nelle fasi in cui c’era la pioggia, ha recuperato nel finale tagliando il traguardo alle spalle di Munoz.

Per il pilota Red Bull KTM Ajo, Match Point per il Titolo già in Indonesia (deve fare 7 punti più di Piqueras, ndr), visto che il suo rivale Angel Piqueras (KTM MT Helmets – MSI) è caduto e poi una volta tornato in sella ha chiuso 11esimo.

Sul terzo gradino del podio il rookie Aspar Maximo Quiles, al suo ottavo podio stagionale. Il #28 con quattro gare in meno ha già eguagliato i podi stagionali in Moto3 di Pedro Acosta e David Alonso.

Quarto al traguardo il rookie Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), che con un tentativo di sorpasso nel finale su Quiles ha cercato il podio.

Il #73 ha chiuso davanti alle migliori delle Honda, quella del Leopard Racing di Adrian Fernandez, a sua volta davanti alla KTM di Ryusei Yamanaka (KTM MT Helmets – MSI).

Guido Pini, settimo (e con un doppio long-lap sulle spalle, ndr) è il migliore dei piloti italiani. Il pilota toscano del Team Intact GP e prossimo pilota Honda Leopard ha preceduto Joel Kelso (KTM MTA) e i connazionali Luca Lunetta (Honda SIC58 Squadra Corse) e Dennis Foggia (partito dal fondo della griglia per una penalità inflitta in prova, ndr).

A punti anche il sopracitato Angel Piqueras, 11esimo, Jacob Roulstone (Red Bull KTM Tech3), il rientrante Matteo Bertelle (KTM MTA), Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Stefano Nepa (Honda SIC58 Squadra Corse).

Solamente 20esimo Riccardo Rossi (Honda Snipers). Da segnalare la caduta nel finale di David Almansa (Honda Leopard Racing), che partiva dal fondo della griglia insieme a Foggia (stessa penalità) e che lottava per il podio.

Caduto nel corso del nono giro e poi in quello successivo (doppia caduta, ndr) anche l’idolo di casa Taiyo Furusato (Honda Team Asia), mentre era nelle primissime posizioni.

Foto: Valter Magatti

